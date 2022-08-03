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Сегодня, 19:59

В «Боруссии» рассказали, кто заменит Аллера, у которого обнаружили рак яичка

Руслан Минаев
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что клуб попытается найти замену нападающему Себастьену Аллеру, у которого выявили рак яичка.

«Мы сказали, что пока у нас не было четкого диагноза мы должны, так скажем, держать мяч в горизонтальном положении. Это вопрос уважения к Себастьену. Но мы понимаем это сейчас и понимали тогда — простой будет относительно долгим.

Теперь все сваливается на плечи Юссуфы Мукоко, ему 17 лет, это может быть слишком большим грузом. Мы снова что-то попытаемся подписать кого-то. В идеале, что-то должно произойти в ближайшие 8-10 дней», — цитирует Ватцке Sportschau.

Ранее «Боруссия» проявляла интерес к нападающему «Вероны» Джованни Симеоне.

В прошлом сезоне Симеоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в серии А. В его активе 17 голов в чемпионате Италии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 17 миллионов евро.

Джованни Симеоне
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании Депая
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