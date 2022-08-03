В «Боруссии» рассказали, кто заменит Аллера, у которого обнаружили рак яичка
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что клуб попытается найти замену нападающему Себастьену Аллеру, у которого выявили рак яичка.
«Мы сказали, что пока у нас не было четкого диагноза мы должны, так скажем, держать мяч в горизонтальном положении. Это вопрос уважения к Себастьену. Но мы понимаем это сейчас и понимали тогда — простой будет относительно долгим.
Теперь все сваливается на плечи Юссуфы Мукоко, ему 17 лет, это может быть слишком большим грузом. Мы снова что-то попытаемся подписать кого-то. В идеале, что-то должно произойти в ближайшие 8-10 дней», — цитирует Ватцке Sportschau.
Ранее «Боруссия» проявляла интерес к нападающему «Вероны» Джованни Симеоне.
В прошлом сезоне Симеоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в серии А. В его активе 17 голов в чемпионате Италии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 17 миллионов евро.
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|Байер
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4
|РБ Лейпциг
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|0-0
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5
|Унион Б
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|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
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|0-0
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7
|Кельн
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|0-0
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8
|Майнц
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|0-0
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9
|Хоффенхайм
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|0-0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
|- : -