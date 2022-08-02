Депай хочет расторгнуть контракт с «Барселоной»

Юристы нападающего Мемфиса Депая обсуждают возможность расторжения контракта с «Барселоной», сообщает журналист Фабрицио Романо.

28-летний футболист хочет покинуть команду. «Барса» также готова расстаться с игроком, но требует за него 20 миллионов евро, что отпугивает потенциальных покупателей.

В минувшем сезоне Мемфис провел 37 матчей за испанскую дружину во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Нынешнее соглашение Депая с каталонцами действует до 30 июня 2023 года. Напомним, что сам форвард перебрался в стан сине-гранатовых из французского «Лиона».