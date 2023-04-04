Дортмундская «Боруссия» хочет продать Тома Менье за 15 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» готова продать защитника Тома Менье за 15 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По данным источника, именно такую сумму придется заплатить «Барселоне» в следующее трансферное окно, если клуб все-таки решил приобрести 31-летнего игрока. Главный тренер «Барселоны» Хави и руководство являются большими поклонниками бельгийского защитника, но запрашиваемая цена «Боруссии» может заставить их отказаться от сделки.

Менье выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал одну результативную передачу в 17 матчах за команду из Дортмунда. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.