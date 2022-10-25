Дортмудская «Боруссия» интересуется полузащитником «Аякса» Кудусом

Дортмудская «Боруссия» интересуется атакующим полузащитником «Аякса» Мохаммедом Кудусом, сообщает Bild.

Немецкий клуб постарается приобрести 22-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Контракт ганца с голландским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Кудус провел за «Аякс» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов.