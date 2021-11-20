Дэйвис сыграл 100-й матч за «Баварию»
Матч против «Аугсбурга» в 12-м туре чемпионата Германии стал для защитника «Баварии» Альфонсо Дэйвиса 100-м в составе мюнхенского клуба. Об этом мюнхенцы сообщили на официальной странице в Twitter.
21-летний канадец с 2019 года играет за «Баварию», куда он перешел из «Ванкувера». На его счету 69 матчей в бундеслиге, 11 матчей в Кубке и Суперкубке Германии, а также 20 игр в Лиге чемпионов. За это время он забил 5 голов и сделал 17 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Канады в 70 миллионов евро. Дороже него в «Баварии» только Йозуа Киммих (90 миллионов).
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