Дэйвис сыграл 100-й матч за «Баварию»

Матч против «Аугсбурга» в 12-м туре чемпионата Германии стал для защитника «Баварии» Альфонсо Дэйвиса 100-м в составе мюнхенского клуба. Об этом мюнхенцы сообщили на официальной странице в Twitter.

21-летний канадец с 2019 года играет за «Баварию», куда он перешел из «Ванкувера». На его счету 69 матчей в бундеслиге, 11 матчей в Кубке и Суперкубке Германии, а также 20 игр в Лиге чемпионов. За это время он забил 5 голов и сделал 17 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Канады в 70 миллионов евро. Дороже него в «Баварии» только Йозуа Киммих (90 миллионов).