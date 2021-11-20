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«Бавария» сенсационно проиграла «Аугсбургу»

00:23
19 ноября. «Аугсбург» — «Бавария» — 2:1. Фото Twitter
19 ноября. «Аугсбург» — «Бавария» — 2:1. Фото Twitter
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«Аугсбург» переиграл «Баварию» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:1. Защитник Мадс Педерсен на 23-й минуте открыл счет, а Андре Хан вскоре удвоил преимущество. Еще до перерыва Роберт Левандовски сократил отставание. Во втором тайме голов забито не было.

«Аугсбург» покинул зону вылета и поднялся на 15 место, опередив «Штутгарт». «Бавария» потерпела первое поражение после серии из четырех побед, но остается на первой строчке.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
19 нояб, 22:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:1
Бавария
Голы
Педерсен, 23 (1:0), Хан, 35 (2:0), Левандовски, 38 (2:1)
Аугсбург
Гикевич Гумны Педерсен (Груэсо, 74 ) Оксфорд Гауэлеув Ягу Амарал Майер Дорш (Моравек, 74 ) Калиджури (Фрамбергер, 58 ) Зекири (Йенсен, 82 ) Хан (Кордова, 82 )
Бавария
Нойер Упамекано Ричардс (Дэйвис, 52) Павар (Ньянзу, 87) Эрнандез Горецка Забитцер (Мусиала, 52) Гнабри Левандовски Сане (Шупо-Мотинг, 69) Мюллер
Предупреждения
Хан 45, Фрамбергер 79  -  Эрнандез 45
Судьи
Даниэль Зиберт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

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Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
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Интер
Наполи

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23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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