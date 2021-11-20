«Бавария» сенсационно проиграла «Аугсбургу»
«Аугсбург» переиграл «Баварию» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:1. Защитник Мадс Педерсен на 23-й минуте открыл счет, а Андре Хан вскоре удвоил преимущество. Еще до перерыва Роберт Левандовски сократил отставание. Во втором тайме голов забито не было.
«Аугсбург» покинул зону вылета и поднялся на 15 место, опередив «Штутгарт». «Бавария» потерпела первое поражение после серии из четырех побед, но остается на первой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю