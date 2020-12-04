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Дэйвис — лучший футболист Канады в 2020 году

06:39
Альфонсо Дэйвис. Фото Instagram
Альфонсо Дэйвис. Фото Instagram
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Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис признан лучшим футболистом 2020 года в Канаде. 20-летний канадец впервые получил эту награду.

«Увидеть, чего добился Дэйвис в этом году, — это вдохновение для нового поколения игроков», — отметил главный тренер сборной Канады Джон Хердман.

Дэвис в январе 2019 года перешел из «Ванкувера» в «Баварию». В этом сезоне канадец сыграл в 8 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

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