Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис признан лучшим футболистом 2020 года в Канаде. 20-летний канадец впервые получил эту награду.

«Увидеть, чего добился Дэйвис в этом году, — это вдохновение для нового поколения игроков», — отметил главный тренер сборной Канады Джон Хердман.

Дэвис в январе 2019 года перешел из «Ванкувера» в «Баварию». В этом сезоне канадец сыграл в 8 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.