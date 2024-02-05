«Нюрнберг» выложил фото погибшей экс-девушки Боатенга после его перехода в «Салернитану»

Женская команда «Нюрнберга» отреагировала на переход защитника Джерома Боатенга в «Салернитану».

Команда в соцсетях выложила фото бывшей девушки 35-летнего немца Касии Ленхардт, которая совершила самоубийство. Пара со скандалом разошлась в 2021 году, а через неделю девушка была обнаружена мертвой в своей квартире.

2 февраля Боатенг подписал контракт с «Салернитаной». Защитник выступал за «Лион» с сентября 2021 по июль 2023 года, после чего был свободным агентом.