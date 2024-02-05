«Нюрнберг» выложил фото погибшей экс-девушки Боатенга после его перехода в «Салернитану»
Женская команда «Нюрнберга» отреагировала на переход защитника Джерома Боатенга в «Салернитану».
Команда в соцсетях выложила фото бывшей девушки 35-летнего немца Касии Ленхардт, которая совершила самоубийство. Пара со скандалом разошлась в 2021 году, а через неделю девушка была обнаружена мертвой в своей квартире.
2 февраля Боатенг подписал контракт с «Салернитаной». Защитник выступал за «Лион» с сентября 2021 по июль 2023 года, после чего был свободным агентом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|20
|16
|4
|0
|52-14
|52
|
2
|Бавария
|20
|16
|2
|2
|59-19
|50
|
3
|Штутгарт
|20
|13
|1
|6
|46-26
|40
|
4
|Боруссия Д
|20
|10
|7
|3
|40-26
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|11
|3
|6
|44-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|8
|7
|5
|30-24
|31
|
7
|Фрайбург
|20
|8
|4
|8
|26-34
|28
|
8
|Хоффенхайм
|20
|7
|5
|8
|37-39
|26
|
9
|Вердер
|20
|7
|5
|8
|29-32
|26
|
10
|Хайденхайм
|20
|6
|6
|8
|28-35
|24
|
11
|Вольфсбург
|20
|6
|5
|9
|25-32
|23
|
12
|Аугсбург
|20
|5
|7
|8
|29-37
|22
|
13
|Боруссия М
|20
|5
|6
|9
|36-41
|21
|
14
|Бохум
|20
|4
|9
|7
|22-38
|21
|
15
|Унион Б
|19
|5
|2
|12
|18-34
|17
|
16
|Кельн
|20
|3
|6
|11
|14-34
|15
|
17
|Майнц
|19
|1
|8
|10
|14-31
|11
|
18
|Дармштадт
|20
|2
|5
|13
|22-49
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|1 : 0
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|0 : 4
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|3 : 2
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 3
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|0 : 1
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|1 : 2
|7.02
|20:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|14
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|17
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|15
|1
|5
Новости