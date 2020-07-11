«Давайте порубим дрова». Холанн показал фото с бензопилой

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн опубликовал новый пост в Instagram. 19-летний норвежец показал фото, на котором вместе с Альф-Инге Холанном, своим отцом, рубит деревья.

В руках Холанн-младший держит бензопилу.

«Скоро зима, давайте порубим дрова», — написал в Instagram Эрлин Холанн.

«Зима через 5 месяцев», — написал в комментариях одноклубник нападающего Джованни Рейна.

В сезоне-2019/20 Холанн провел 15 матчей за «шмелей» в чемпионате Германии, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.