«Дармштадт» вышел в бундеслигу

«Дармштадт» обыграл «Магдебург» (1:0) в 33-м туре второй бундеслиги и гарантировал себе выход в высший дивизион.

Единственный гол встречи забил Филлип Тиц.

В последний раз «Дармштадт» выступал в бундеслиге в сезоне-2016/17, когда команда заняла последнее место и вылетела во второй по силе дивизион.