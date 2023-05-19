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Сегодня, 15:15

Тухель: «Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о будущем защитника команды Жоау Канселу.

«Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде. В конечном итоге все стороны примут оптимальное решение. Жоау показывает уникальное желание на тренировках. Все остальное мы обсудим в конце сезона», — заявил Тухель на пресс-конференции.

28-летний португалец выступает за мюнхенский коллектив на правах аренды из «Манчестер Сити». В соглашении команды с «горожанами» есть опция выкупа игрока в размере 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 11 результативных передач.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 20 8 4 89-34 68
2
 Боруссия Д 32 21 4 7 78-42 67
3
 РБ Лейпциг 32 18 6 8 57-38 60
4
 Унион Б 32 17 8 7 48-34 59
5
 Фрайбург 32 16 8 8 48-42 56
6
 Вольфсбург 32 13 10 9 56-44 49
7
 Байер 32 14 7 11 55-44 49
8
 Айнтрахт Ф 32 12 10 10 54-49 46
9
 Майнц 32 12 9 11 51-49 45
10
 Кельн 32 10 11 11 47-51 41
11
 Боруссия М 32 10 9 13 48-53 39
12
 Вердер 32 10 5 17 50-62 35
13
 Аугсбург 32 9 7 16 42-58 34
14
 Хоффенхайм 32 9 5 18 43-54 32
15
 Бохум 32 9 4 19 36-71 31
16
 Шальке 32 7 9 16 31-65 30
17
 Штутгарт 32 6 11 15 40-55 29
18
 Герта 32 6 7 19 39-67 25
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 21:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
20.05 16:30
Герта – Бохум
 - : -
20.05 16:30
Хоффенхайм – Унион Б
 - : -
20.05 16:30
Шальке – Айнтрахт Ф
 - : -
20.05 16:30
Вердер – Кельн
 - : -
20.05 19:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
21.05 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
21.05 18:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
21.05 20:30
Байер – Боруссия М
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 22 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 29 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 28 1 8
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