Тухель: «Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о будущем защитника команды Жоау Канселу.

«Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде. В конечном итоге все стороны примут оптимальное решение. Жоау показывает уникальное желание на тренировках. Все остальное мы обсудим в конце сезона», — заявил Тухель на пресс-конференции.

28-летний португалец выступает за мюнхенский коллектив на правах аренды из «Манчестер Сити». В соглашении команды с «горожанами» есть опция выкупа игрока в размере 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 11 результативных передач.