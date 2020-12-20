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Чистая прибыль «Баварии» за сезон-2019/20 составила 9,8 миллионов евро

02:24
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«Бавария» на официальном сайте опубликовала сведения о доходах клуба за 2020 год.

По результатам сезона-2019/20 мюгхенцы понесли потери в обороте и прибыли из-за пандемии коронавируса. Из-за домашних матчей без зрителей клуб не досчитался прогнозируемых на последнюю треть сезона доходов.

Общий оборот за сезон составил 698 миллионов евро. До вычета налогов прибыль составила 17 миллионов евро, а после — 9,8 миллионов евро.

По итогам сезона «Бавария» стала чемпионом Германии и обладателем Лиги чемпионов.

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