«Байер» разгромил «Арминию», Лунев остался в запасе

«Байер» в гостях победил «Арминию» (4:0) в матче седьмого тура чемпионата Германии.

Дубль в составе победителей сделал Патрик Шик. Также отличились Мусса Диаби и Керем Демирбай (с пенальти). Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял Лукас Градецки.

«Байер» набрал 16 очков и занимает второе место. Столько же у лидирующей «Баварии». У «Арминии» четыре очка и 16-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

7-й тур

«Арминия» — «Байер» — 0:4 (0:2)

Голы: Диаби, 18 (0:1). Шик, 24 (0:2). Шик, 57 (0:3). Демирбай, 90+1 — с пенальти (0:4).

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Нильссон, Пипер, Чиборра (Де Медина, 78), Шепф (Кунце, 62), Притль, Окугава, Виммер (Крюгер, 62), Клос (Фернандеш, 77), Хак (Ласм, 77).

«Байер»: Градецки, Та, Коссуну, Фримпонг, Хинкапье (Синкгравен, 65), Арангис (Амири, 75), Демирбай, Вирц (Беллараби, 75), Шик (Аларио, 75), Диаби (Паулинью, 64), Адли.

Предупреждения: Хинкапье, 7. Бруннер, 10. Виммер, 55. Чиборра, 66. Ортега, 90+2.

3 октября. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».