Нагельсманн: «Заслужили ли мы большего? Это не имеет значения. Мы проиграли»
23:47
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал комментарий после поражения от «Айнтрахта» (1:2) в матче чемпионата Германии.
Для Нагельсманна, с лета работающего главным тренером мюнхенцев, это первое поражение в новой команде.
«Поражение всегда причиняют боль. Сегодня его можно было избежать. У нас было достаточно моментов для того, чтобы забить.
Если посмотреть на статистику, то мы пробили 20 раз по воротам, а соперник — 5. Заслужили ли мы большего? Это не имеет значения. Мы проиграли.
Теперь мы должны проанализировать причины произошедшего, затем с нетерпением будет ждать следующей игры против «Байера» после международного перерыва», — цитирует Нагельсманна Kicker.
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