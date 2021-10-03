Нагельсманн: «Заслужили ли мы большего? Это не имеет значения. Мы проиграли»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал комментарий после поражения от «Айнтрахта» (1:2) в матче чемпионата Германии.

Для Нагельсманна, с лета работающего главным тренером мюнхенцев, это первое поражение в новой команде.

«Поражение всегда причиняют боль. Сегодня его можно было избежать. У нас было достаточно моментов для того, чтобы забить.

Если посмотреть на статистику, то мы пробили 20 раз по воротам, а соперник — 5. Заслужили ли мы большего? Это не имеет значения. Мы проиграли.

Теперь мы должны проанализировать причины произошедшего, затем с нетерпением будет ждать следующей игры против «Байера» после международного перерыва», — цитирует Нагельсманна Kicker.