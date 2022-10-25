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Сегодня, 18:51

Бывший тренер вратарей «Уфы» оценил перспективы Лунева в «Байере»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков, работавший с Андреем Луневым, прокомментировал ситуацию, в которую попал 30-летний российский вратарь «Байера».

В нынешнем сезоне Лунев сыграл один матч за немецкий клуб. Его контракт с «Байером» истекает 30 июня 2023 года.

— Парень сам выбирал. Он понимал, что идет в команду, где основной вратарь — капитан и игрок сборной Финляндии. Я так понимаю, что у Лунева, скорее всего, была обида на прошлый клуб, — сказал Перескоков «РБ Спорт».

— На «Зенит».

— Может быть, у Лунева было не столько взвешенное решение, сколько эмоциональное. К тому же я знаю, что Андрей очень хотел за границу, в хороший чемпионат. Я с ним постоянно на связи. Раза два в месяц мы точно созваниваемся.

— Андрей тяжело переживает отсутствие игровой практики? В этом сезоне он сыграл всего один матч.

— Он переживает. Думаю, что, скорее всего, он будет искать новую команду. Его возраст не критический. Но моложе мы не становимся, а время в спорте очень скоротечно.

— Может, Андрею стоит вернуться в Россию? Здесь он наверняка будет востребован.

— Я тоже об этом думал. Мы берем только топ-клубы: «Зенит», четыре московские команды («Торпедо» мы не берем) и «Краснодар».

— «Зенит» точно нет.

— «Спартак» нет. Из этой шестерки более реальный вариант — это «Локомотив». К Гильерме хорошо отношусь, но по всем параметрам Андрюха выше.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-luneva-dumayu-andrej-budet-iskat-novuyu-komandu-real-ny-j-variant-lokomotiv/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

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11%

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Андрей Лунев
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 11 2 5 4 14-16 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
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28.10 21:30
Вердер – Герта
 - : -
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
30.10 19:30
Шальке – Фрайбург
 - : -
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Никлас Фюллкруг

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