Форвард «Боруссии» Аллер тренируется на базе «Аякса». Игрока летом прооперировали из-за опухоли яичка

Нападающий «Боруссии» Себастьян Аллер готовится к возвращению на поле и тренируется на базе «Аякса», сообщает ESPN.

28-летний ивуариец перешел в «Боруссию» из «Аякса» 6 июля. Дортмундцы заплатили за него рекордные для клуба 35 миллионов евро.

Но в том же июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, он был прооперирован. Футболист проходит реабилитацию в Амстердаме.

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Также Аллер занял третье место среди бомбардиров в Лиге чемпионов-2021/22, забив 11 голов.