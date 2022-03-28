Агбонлахор: «У Левандовски поразительная статистика, но он играет в лиге Микки-Мауса»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор сравнил результативность форвардов Роберта Левандовски из «Баварии» и Гарри Кейна из «Ливерпуля».

«Левандовски — выдающийся бомбардир, — приводит слова Агбонлахора Talksport. — У Левандовски поразительная статистика, но он играет в лиге Микки-Мауса. Сравните бундеслигу с АПЛ. Сколько Кейн забил в Англии? А если поставить Гарри в атаку «Баварии», сколько он забьет тогда?»

В нынешнем сезоне 32-летний поляк забил 31 мяч в 27 матчах бундеслиги.

На счету 28-летнего англичанина 12 голов в 28 встречах АПЛ.