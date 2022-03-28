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Сегодня, 09:15

Альфонсо Дэвис: «У меня нет проблем с сердцем, но я пока готов на 100 процентов»

Защитник «Баварии» Дэвис прокомментировал свое возвращение к тренировкам
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал свое возвращение к тренировкам.

«Реабилитация проходит хорошо, — приводит слова Дэвиса официальный сайт мюнхенского клуба. — У меня нет проблем с сердцем, но я пока готов на 100 процентов. Счастлив, что снова могу тренироваться«.

Защитник отметил, что он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

«Я очень усердно тренируюсь с мячом и без него. Много бега, силовые тренировки. Надеюсь, что скоро смогу вернуться и буду помогать команде», — сказал он.

Напомним, что у 21-летнего канадца после заражения коронавирусом в январе обнаружили признаки легкого миокардита, воспаления сердечной мышцы.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 23 матчах за «Баварию» и отдал шесть результативных передач. Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2022/03/interview-with-alphonso-davies-about-his-rehab
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 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
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 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
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 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
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 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
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 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
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Патрик Шик

Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
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Бавария

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Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

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Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
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Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
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Штутгарт

 23 1 5
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