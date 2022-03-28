Альфонсо Дэвис: «У меня нет проблем с сердцем, но я пока готов на 100 процентов»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал свое возвращение к тренировкам.

«Реабилитация проходит хорошо, — приводит слова Дэвиса официальный сайт мюнхенского клуба. — У меня нет проблем с сердцем, но я пока готов на 100 процентов. Счастлив, что снова могу тренироваться«.

Защитник отметил, что он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

«Я очень усердно тренируюсь с мячом и без него. Много бега, силовые тренировки. Надеюсь, что скоро смогу вернуться и буду помогать команде», — сказал он.

Напомним, что у 21-летнего канадца после заражения коронавирусом в январе обнаружили признаки легкого миокардита, воспаления сердечной мышцы.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 23 матчах за «Баварию» и отдал шесть результативных передач. Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.