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Сегодня, 07:24

Полузащитник «Байера» Виртц успешно перенес операцию на крестообразной связке

Полузащитник «Байера» Виртц перенес операцию на крестообразной связке
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Байера» Флориан Виртц успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт леверкузенского клуба.

18-летний немец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена две недели назад в матче 26-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (0:1).

В нынешнем сезоне Виртц забил 10 мячей и отдал 14 результативных передач в 31 матче за «Байер». Контракт полузащитника с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.bayer04.de/de-de/news/bayer04/saisonaus-adli-erleidet-sehnenriss-im-oberschenkel
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 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
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 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
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 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
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 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
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 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
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 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
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 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
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Фрайбург – Вольфсбург
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12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
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 1 : 0
13.03 21:30
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6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

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Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
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Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
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Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

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Майнц

 21 1 5
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Штутгарт

 23 1 5
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