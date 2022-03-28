Полузащитник «Байера» Виртц успешно перенес операцию на крестообразной связке

Полузащитник «Байера» Флориан Виртц успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт леверкузенского клуба.

18-летний немец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена две недели назад в матче 26-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (0:1).

В нынешнем сезоне Виртц забил 10 мячей и отдал 14 результативных передач в 31 матче за «Байер». Контракт полузащитника с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.