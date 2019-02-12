Бывший игрок сборной Германии Хитцльшпергер стал спортивным директором "Штутгарта"

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер назначен спортивным директором "Штутгарта", сообщает пресс-служба клуба. Он сменил отправленного в отставку Михаэля Решке. Ранее Хитцльшпергер работал в академии "Штутгарта".

В бытность футболистом Хитццльшпергер отыграл в "Штутгарте" большую часть карьеры - с 2005 по 2010 год. Также он защищал цвета "Астон Виллы", "Лацио", "Вест Хэма", "Вольфсбурга" и "Эвертона". В составе сборной Германии он завоевал бронзу ЧМ-2006 и серебро Евро-2008.

В 2014 году после завершения карьеры Хитцльшпергер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.