Лев хочет вернуть Мюллера в сборную Германии на Евро-2020
02:01
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может вернуться в сборную Германии, сообщает Bild.
По сведениям источника, главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев заинтересован в возвращении 31-летнего игрока. Тренер уже позвонил Мюллеру и сказал ему о своем желании.
В марте 2019 года Лев объявил о том, что больше не будет вызывать Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.
В текущем сезоне Мюллер провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 18 результативных передач.
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