«Боруссия» М дома обыграла «Вердер»

«Боруссия» (Менхенгладбах) обыграла «Вердер» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч забил Нико Эльведи. «Боруссия» набрала 28 очков и занимает шестое место. У «Вердера» 18 очков и 12-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

17-й тур

«Боруссия» М — «Вердер» — 1:0 (0:0)

Гол: Эльведи, 66.

«Боруссия»: Зоммер, Вендт (Бенсебаини, 74), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Крамер, Хофманн, Вольф (Янчке, 85), Нойхаус (Штиндль, 59), Херрманн (Бенеш, 59), Плеа (Закария, 74).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Мойсандер, 56), Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Агу, Эггештайн, Мевальд (Биттенкурт, 82), Шмид (Зельке, 74), Мбом (Осако, 82), Саджент (Рашица, 74).

Предупреждения: Павленка, 22. Зоммер, 37. Саджент, 48. Вендт, 68.

Судья: Петерсен.

19 января. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».