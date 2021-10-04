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Агент полузащитника «Лейпцига» провел переговоры с тремя топ-клубами

16:25
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Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку привлек внимание ведущих европейских клубов. Агент 24-летнего француза Пини Захави уже провел переговоры с «Реалом», «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает RMC Sport.

По данным источника, клуб готов расстаться с игроком летом 2022 года за 50 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с клубом рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Нкунку в 8 матчах за «Лейпциг» забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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