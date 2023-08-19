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Сегодня, 18:00

«Боруссия» — «Кельн»: прямая трансляция матча бундеслиги

«Боруссия» на своем поле сыграет против «Кельна» в 1-м туре бундеслиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Боруссии Д».
Фото AFP

В субботу, 19 августа, дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет против «Кельна» в рамках 1-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрасляции на телеканале «Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19:25, начало игры — в 19:30.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий матча «Боруссия» — «Кельн».

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
19 авг, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Кельн

В минувшем сезоне «Боруссия» упустила шанс на чемпионство. Перед заключительным туром команда из Дортмунда занимала первое место в турнирной таблице бундеслиги, опережая «Баварию» на два очка. Для титула дортмундцам было достаточно победить в последнем туре. Однако их встреча с «Майнцем» завершилась вничью, а мюнхенцы свой матч выиграли.

Следить за новым сезоном бундеслиги можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Кельн
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
3
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
5
 Штутгарт 1 1 0 0 5-0 3
6
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
7
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
8
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
14
 РБ Лейпциг 1 0 0 1 2-3 0
15
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
17
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 0 : 4
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 4 : 4
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 3 : 2
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 1 : 2
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 5 : 0
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 2 : 0
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
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Г
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 2
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 2
Силас Катомпа Мвумпа

Силас Катомпа Мвумпа

Штутгарт

 2
П
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 2
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 2
Паскаль Штенцель

Паскаль Штенцель

Штутгарт

 2
И К Ж
Кристофер Антви-Аджей

Кристофер Антви-Аджей

Бохум

 1 0 1
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 1 0 1
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 1 0 1
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