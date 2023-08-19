Кейн оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн верит, что сможет выиграть «Золотой мяч» после перехода в новую команду.

«Многие люди говорят о трофеях и о том, почему я сюда приехал. Но, в конце концов, я сделал это для того, чтобы совершенствоваться и получить новый вызов благодаря необходимости выигрывать титулы каждый год и далеко заходить в Лиге чемпионов. Если мы будем добывать трофеи, победим в ЛЧ, если мы выиграем в следующем году Чемпионат Европы, а я при этом буду много забивать, то получить «Золотой мяч», — приводит слова Кейна Football Daily.

Кейн перешел в «Баварию» в летнее трансферное окно из «Тоттенхэма». Он дебютировал за мюнхенцев, выйдя на замену в матче против «Лейпцига» (0:3) в Суперкубке Германии.