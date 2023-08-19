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Сегодня, 09:26

Кейн оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн верит, что сможет выиграть «Золотой мяч» после перехода в новую команду.

«Многие люди говорят о трофеях и о том, почему я сюда приехал. Но, в конце концов, я сделал это для того, чтобы совершенствоваться и получить новый вызов благодаря необходимости выигрывать титулы каждый год и далеко заходить в Лиге чемпионов. Если мы будем добывать трофеи, победим в ЛЧ, если мы выиграем в следующем году Чемпионат Европы, а я при этом буду много забивать, то получить «Золотой мяч», — приводит слова Кейна Football Daily.

Кейн перешел в «Баварию» в летнее трансферное окно из «Тоттенхэма». Он дебютировал за мюнхенцев, выйдя на замену в матче против «Лейпцига» (0:3) в Суперкубке Германии.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
4
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
11
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
17
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 0 : 4
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
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Г
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 2
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 1
Матис Тель

Матис Тель

Бавария

 1
П
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 2
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 1
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 1
И К Ж
Марвин Дукш

Марвин Дукш

Вердер

 1 0 1
Ким Мин Джэ

Ким Мин Джэ

Бавария

 1 0 1
Сенне Линен

Сенне Линен

Вердер

 1 0 1
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