«Боруссия» из Менхегладбаха упустила возможность вернуться на первое место в чемпионате Германии

«Боруссия» из Менхегладбаха уступила в матче 15-го тура чемпионата Германии. Команда на выезде проиграла «Вольфсбургу» со счетом 1:2.

Таким образом, «Боруссия» лишилась возможности вернуться на первую строчку в чемпионате. Теперь она отстает на два очка и «Лейпцига».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

15-й тур

«Вольфсбург» — «Боруссия М» — 2:1 (1:1)

Голы: Шлагер, 13 (1:0). Эмболо, 15 (1:1). Арнольд, 90+1 (2:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Мбабу, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Брекало, 59), Шлагер (Герхардт, 77), Жуан Виктор (Клаус, 87), Вегхорст.

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер (Бейер, 46), Штробль, Хофманн, Бенеш (Штиндль, 77), Плеа, Эмболо, Тюрам (Херрманн, 72).

Предупреждения: Брукс, 20. Эмболо, 34. Руссийон, 45+1. Штробль, 51. Шлагер, 71. Бейер, 72.

Судья: Брих (Германия).

15 декабря. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

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