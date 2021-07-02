«Боруссия» из Дортмунда проявляет интерес к Хальстенбергу

Защитник «Лейпцига» Марсель Хальстенберг может сменить клуб в это трансферное окно, информирует Sport1. Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к немецкому защитнику.

Хальстенберг выступал в составе второй команды дортмундцев с 2011 по 2013 годы. В «Лейпциг» он перешел в 2015 году из «Санкт-Паули».

Контракт защитника истекает через год, поэтому руководство «шмелей» надеется, что «Лейпциг» согласится продать 29-летнего футболиста, чтобы не потерять его бесплатно.

В прошлом сезоне Хальстенберг провел в бундеслиге 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.