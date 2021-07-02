Андре Силва стал игроком «Лейпцига»

«Лейпциг» на своем официальном сайте объявил о трансфере Андре Силвы. Форвард перешел из «Айнтрахта». Контракт рассчитан до 2026 года.

25-летний португалец в прошлом сезоне провел 34 матча за «Айнтрахт» во всех турнирах. В его активе 29 голов и 10 результативных передач.

Ранее футболист также выступал за «Порту», «Милан» и «Севилью». Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.