Андре Силва стал игроком «Лейпцига»
20:05
«Лейпциг» на своем официальном сайте объявил о трансфере Андре Силвы. Форвард перешел из «Айнтрахта». Контракт рассчитан до 2026 года.
BEM-VINDO, ANDR?! ?#RBLeipzig verpflichtet den Topst?rmer Andr? #Silva von Eintracht Frankfurt #SILVA2026— Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) July 2, 2021
? https://t.co/nvBR90Kz23 pic.twitter.com/bxE7e1FAAb
25-летний португалец в прошлом сезоне провел 34 матча за «Айнтрахт» во всех турнирах. В его активе 29 голов и 10 результативных передач.
Ранее футболист также выступал за «Порту», «Милан» и «Севилью». Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.
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