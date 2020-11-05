«Боруссия» хочет продлить контракт с Холланом

«Боруссия» ведет переговоры о продлении контракта на улучшенных условиях с нападающим Эрлином Холанном. Нынешнее соглашение истекает летом 2024 года, сообщает Bild.

Исполнительный директор дортмундской команды Ханс-Йоахим Ватцке отдельно подчеркнул, что в контракте 20-летнего норвежца нет пункта о сумме отступных. Ранее появлялась информация, что Холлана можно выкупить за 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Германии 5 матчей и забил 5 мячей при 2 голевых передачах. В 3 матчах Лиги чемпионов на его счету 4 гола.