Стали известны составы дортмундской «Боруссии» и «Шальке» на матч 26-го тура бундеслиги. Игра наряду с еще четырьмя встречами станет первой в бундеслиге после паузы из-за коронавируса. Пройдет рурское дерби без зрителей.

«Боруссия»: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи — Хакими, Дахуд, Дилэйни, Геррейро — Брандт, Холанн, Т. Азар.

Запасные — Хитц, Санчо, Гетце, Балерди, Морей, Т. Азар, Шмельцер, Фухрик, Рашль.

«Шальке»: Шуберт — Тодибо, Сане, Настасич — Кенни, Сердар, Маккенни, Очипка — Калиджури, Харит — Раман.

Запасные — Нубель, Миранда, Грегорич, Матондо, Кутуджу, Бургшталлер, Шопф, Беккер, Меркан.

Коэффициент на победу «Боруссии» — 1,53, на «Шальке» — 5,50.

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