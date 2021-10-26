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Дубль Торгана Азара принес «Боруссии» победу над «Ингольштадтом» в Кубке Германии

26 октября, 22:50
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Дортмундская «Боруссия» победила «Ингольштадт» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Германии.

Дубль в составе победителей сделал Торган Азар. Соперник «Боруссии» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Германии

1/16 финала

«Боруссия» Д — «Ингольштадт» — 2:0 (2:0)

Голы: Азар, 72 (1:0). Азар, 81 (2:0).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс (Аканджи, 83), Менье (Ройс, 71), Понграчич, Витсель, Эмре Джан, Брандт (Пасслак, 87), Рейниер, Беллингем, Вольф (Кнауфф, 87), Тиггес (Азар, 71).

Предупреждения: Менье, 5. Роль, 13. Резелер, 62.

Судья: Йелленбек.

26 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Боруссия Д — Ингольштадт

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Евгений Петров все материалы автора

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