Дубль Торгана Азара принес «Боруссии» победу над «Ингольштадтом» в Кубке Германии
26 октября, 22:50
Дортмундская «Боруссия» победила «Ингольштадт» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Германии.
Дубль в составе победителей сделал Торган Азар. Соперник «Боруссии» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.
Кубок Германии
1/16 финала
«Боруссия» Д — «Ингольштадт» — 2:0 (2:0)
Голы: Азар, 72 (1:0). Азар, 81 (2:0).
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс (Аканджи, 83), Менье (Ройс, 71), Понграчич, Витсель, Эмре Джан, Брандт (Пасслак, 87), Рейниер, Беллингем, Вольф (Кнауфф, 87), Тиггес (Азар, 71).
Предупреждения: Менье, 5. Роль, 13. Резелер, 62.
Судья: Йелленбек.
26 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
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