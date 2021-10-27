«Майнц» вырвал победу у «Арминии»
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«Майнц» пробился в 1/8 финала Кубка Германии. В дополнительное время команда переиграла «Арминию».
Кубок Германии
1/16 финала
«Майнц» — «Арминия» — 3:2 д.в. (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Окугава, 2 (0:1). Буркардт, 53 (1:1). Онисиво, 59 (2:1). Клос, 89 (2:2). Ингвартсен, 114 (3:2).
«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Мартин, А.Хак (Ниакате, 82), Немет, Кор, Боэтиус (Штах, 82), Ли Джэ Сон (Баррейро, 66), Онисиво (Солои, 74), Буркардт (Ингвартсен, 67).
«Арминия»: Ортега, Рамуш, Пипер, Чиборра, Андраде (Клос, 67), Шепф (Р.Хак, 67), Притль, Окугава (Фернандеш, 79), Виммер, Крюгер (Де Медина, 90), Ласм (Зерра, 79).
Предупреждения: Притль, 20. Шепф, 38. Пипер, 48. Мартин, 83. Рамуш, 99.
Судья: Штегеманн.
26 октября. Майнц. Стадион «Опель Арена».
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