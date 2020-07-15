«Боруссия» расторгла контракт с Шюррле. Этот сезон чемпион мира провел в «Спартаке»
13:14
Дортмундская «Боруссия» объявила о расторжении контракта с нападающим Андре Шюррле.
«Боруссия» и Андре Шюррле договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до конца июня 2021 года. Мы желаем Андре удачи в будущем", — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что дортмундский клуб был готов продать 29-летнего немца за 2 миллиона евро.
Сезон-2019/20 Шюррле провел на правах аренды в «Спартаке». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 18 матчах за красно-белых.
?? Borussia Dortmund und Andr? Sch?rrle haben sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des urspr?nglich noch bis 2021 g?ltigen Vertrages verst?ndigt.— Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020
Wir w?nschen Dir alles Gute f?r die Zukunft, @Andre_Schuerrle! ?
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