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Судейство

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«Боруссия» Д — «Хайденхайм»: ВАР-хаос в бундеслиге. Судьи пять минут не могли определить офсайд

Александр Бобров
Шеф-редактор
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1 сентября. «Боруссия» Д — «Хайденхайм» — 2:2.
Фото AFP

Уникальный случай зафиксирован в конце матча 3-го тура чемпионата Германии «Боруссия» — «Хайденхайм» (2:2).

Бригада арбитров долгое время не могла определить, был ли игрок гостей в офсайде и нужно ли назначать 11-метровый удар. ВАР сначала зафиксировал положение «вне игры», а спустя некоторое время предложил его отменить.

На 76-й минуте рефери Тобиас Райхель зафиксировал фол игрока дортмундцев Себастьяна Аллера на Ян-Никласе Бесте и назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, не применив никаких дисциплинарных санкций.

Но затем в действия судьи вмешался его видеоассистент Гвидо Винкманн. Он определил, что в момент паса Бесте находился за линией офсайда.

Решение фактическое. ВАР передал информацию Райхелю — тот отменил пенальти и назначил свободный удар.

Тренеры «Боруссии» тем временем решили заменить Аллера на Никласа Фюллькруга. Он покинул поле.

Игра все это время не возобновлялась. Снова вмешался ВАР Винкманн. Он предложил Райхелю самому посмотреть видеозапись и оценить действия Аллера и Бесте. Как правило, арбитр это делает самостоятельно, но он может при необходимости привлечь помощника.

Так и произошло в Дортмунде. Судья отправился к монитору, где вместе со вторым ассистентом Фредериком Ассмутом начал изучать офсайдную ситуацию.

Совместными усилиями судьи решили, что оснований для определения положения «вне игры» нет — Бесте не вмешивался в игру, не мешал Аллеру и не оказывал на него влияния. Действия футболиста «Боруссии» были контролируемой игрой в мяч. Значит, офсайд фиксировать не нужно. В результате Райхель во второй раз указал на 11-метровую отметку.

Но и это еще не все. Настало время применения дисциплинарной санкции. Но Аллера на поле уже не было. Райхелю пришлось бежать к скамейке запасных и уже около технической зоны показывать дортмундцу желтую карточку.

Только после этого гости выполнили 11-метровый удар и на 82-й минуте сравняли счет.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Хайденхаймом», ведя 2:0
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 2 2 0 0 7-1 6
2
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
3
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
6
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
7
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
8
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
9
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
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 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 2 0 1 1 5-7 1
13
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
14
 Майнц 2 0 1 1 2-5 1
15
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
16
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
17
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
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