Левандовски в седьмом сезоне подряд забил в первом туре бундеслиги
22:33
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 1-го тура чемпионата Германии против гладбахской «Боруссии».
Этот гол стал для 32-летнего форварда 295-м за «Баварию». Он проводит за клуб 330-й матч.
Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира.
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