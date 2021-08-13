Левандовски в седьмом сезоне подряд забил в первом туре бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 1-го тура чемпионата Германии против гладбахской «Боруссии».

Этот гол стал для 32-летнего форварда 295-м за «Баварию». Он проводит за клуб 330-й матч.

Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира.