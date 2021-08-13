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Левандовски в седьмом сезоне подряд забил в первом туре бундеслиги

22:33
Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 1-го тура чемпионата Германии против гладбахской «Боруссии».

Этот гол стал для 32-летнего форварда 295-м за «Баварию». Он проводит за клуб 330-й матч.

Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира.

Боруссия М — Бавария

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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