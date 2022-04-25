«Боруссия» из Менхенгладбаха готова продать нападающего Тюрама

Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам летом может покинуть клуб, сообщает The Athletic.

Основным претендентом на 24-летнего форварда является лондонский «Арсенал». «Челси» и «Тоттенхэм» также проявляют интерес к французскому игроку.

Ранее стало известно, что сын Лилиана Тюрама сменил агента, который будет представлять его интересы.

Контракт 24-летнего Тюрама с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 3 гола в 20 матчах немецкой бундеслиги.