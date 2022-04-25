«Бавария» не может договориться о продлении контракта с Гнабри

«Бавария» не может договориться о продлении контракта с нападающим Сержем Гнабри, сообщает Kicker.

Стороны ведут переговоры о новом соглашении, но не могут прийти к компромиссу. Ключевым вопросом остаются финансовые требования игрока.

Действующий контракт 26-летнего немца с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Гнабри провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 5 результативных передач.