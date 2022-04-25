Левандовски признан лучшим игроком «Баварии» в марте

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт клуба.

Он занял первое место в голосовании болельщиков. В борьбе за звание лучшего игрока месяца он обошел Кингсли Комана и Томаса Мюллера.

В марте 33-летний Левандовски забил 6 голов в 4 матчах.

В текущем сезоне он сыграл 43 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил 48 голов и сделал 6 результативных передач.