Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 12:35

Бонуччи может получить дисквалификацию из-за того, что утаил информацию об игре Фаджоли на ставках

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи может получить наказание в виде дисквалификации из-за того, что знал об игре полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли на ставках, сообщает La Repubblica.

По информации источника, полиция в результате проверки телефона Фаджоли обнаружила, что Бонуччи было известно об игре 22-летнего итальянского футболиста на ставках. В соответствии с итальянским законодательством игроки обязаны сообщать подобную информацию в Федеральную прокуратуру, чего Бонуччи не сделал. Теперь игроку «Униона» может грозить дисквалификация на шесть месяцев.

11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. Позже полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбол. Однако, по словам итальянца, он никогда не ставил на матчи тех клубов, в которых играл.

За возможное нарушение спортивного кодекса Фаджоли грозит дисквалификация на срок до трех лет и более, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Источник: https://www.repubblica.it/sport/calcio/2023/10/15/news/bonucci_scommesse_fagioli_chat-417832470/
Леонардо Бонуччи
Футбол
ФК Унион Берлин
ФК Ювентус
1
1
Читайте также
Ужас в Брюсселе: болельщиков Швеции убили в городе во время футбола
Биография Камару Усмана: жизнь и карьера экс-чемпиона UFC
В Москве мать 15 детей стала фигуранткой дела о торговле людьми
Марочко сообщил о ротации ВСУ на краснолиманском направлении
Экс-сотрудник ЦРУ заявил о взятии ВС РФ большого количества пленных ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Папастатопулос может продолжить карьеру в «Баварии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 7 6 1 0 23-6 19
2
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
3
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
4
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
5
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Айнтрахт Ф 7 2 4 1 6-5 10
9
 Фрайбург 7 3 1 3 7-13 10
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 7 2 0 5 12-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 7 0 1 6 4-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 21:30
Боруссия Д – Вердер
 - : -
21.10 16:30
Дармштадт – РБ Лейпциг
 - : -
21.10 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
21.10 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
21.10 19:30
Майнц – Бавария
 - : -
22.10 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
22.10 18:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 13
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 6 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости