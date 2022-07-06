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Сегодня, 22:22

Болеющий за «Герту» актер пожаловался на нехватку клубных футболок размера 3XL

Карен Саркисян
Корреспондент
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Актер Ненад Лучич, болеющий за «Герту», высказался о нехватке футболок размера 3XL. По его мнению, берлинский клуб не думает о полных людях.

«Я зол, чувствую, что меня маргинализировали как толстяка, — приводит слова Лучич Bild. — Меня беспокоит то, что футболок размера 3XL нет в продаже. Я едва влезаю в 2XL, но мне неудобно, к тому же зимой я не смогу надеть под нее что-нибудь еще, поэтому такая футболка бесполезна. Кто-нибудь вообще думает о нас, чуть более полных людях? «Герта» всецело поддерживает идею разнообразия, но не думает о нас, полных людях, которым тоже хотелось бы иметь футболку, но подходящий размер отсутствует. И я уверен, что болельщиков даже чуть покрупнее меня у «Герты» хватает«.

По словам актера, в офисе «Герты» ему сказали, что надо направлять жалобы производителю формы.

«У людей, у которых бедра чуть покрупнее, выбор крутой одежды гораздо меньше, чем у остальных. И очень жаль, что все так складывается, потому что новая форма гораздо лучше предыдущей. И меня раздражает то, наш соперник по городскому дерби, «Унион», все-таки предлагает футболки размера 3XL. Я буду продолжать бороться за большие футболки. Если они появятся в следующем сезоне, я сочту это успехом», — сказал он.

Перед новым сезоном бундеслиги в официальном магазине берлинского клуба максимальным размером формы, выставленной на продажу, является XXL.

Источник: https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/hertha-bsc-herthas-xxxl-problem-dieser-fan-kaempft-fuer-dicken-trikots-80619064.bild.html
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