Болеющий за «Герту» актер пожаловался на нехватку клубных футболок размера 3XL
Актер Ненад Лучич, болеющий за «Герту», высказался о нехватке футболок размера 3XL. По его мнению, берлинский клуб не думает о полных людях.
«Я зол, чувствую, что меня маргинализировали как толстяка, — приводит слова Лучич Bild. — Меня беспокоит то, что футболок размера 3XL нет в продаже. Я едва влезаю в 2XL, но мне неудобно, к тому же зимой я не смогу надеть под нее что-нибудь еще, поэтому такая футболка бесполезна. Кто-нибудь вообще думает о нас, чуть более полных людях? «Герта» всецело поддерживает идею разнообразия, но не думает о нас, полных людях, которым тоже хотелось бы иметь футболку, но подходящий размер отсутствует. И я уверен, что болельщиков даже чуть покрупнее меня у «Герты» хватает«.
По словам актера, в офисе «Герты» ему сказали, что надо направлять жалобы производителю формы.
«У людей, у которых бедра чуть покрупнее, выбор крутой одежды гораздо меньше, чем у остальных. И очень жаль, что все так складывается, потому что новая форма гораздо лучше предыдущей. И меня раздражает то, наш соперник по городскому дерби, «Унион», все-таки предлагает футболки размера 3XL. Я буду продолжать бороться за большие футболки. Если они появятся в следующем сезоне, я сочту это успехом», — сказал он.
Перед новым сезоном бундеслиги в официальном магазине берлинского клуба максимальным размером формы, выставленной на продажу, является XXL.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -