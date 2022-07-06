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Кан: «Роналду — один из величайших футболистов, но этот трансфер не соответствовал бы философии «Баварии»

Гендиректор «Баварии» Кан отрицают интерес к Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец может продолжить карьеру в мюнхенском клубе.

«Роналду — один из величайших футболистов, но этот трансфер не соответствовал бы философии «Баварии», — приводит слова Кана журналист Франк Линкеш в Twitter.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FrankLinkesch/status/1544710593181093888
Криштиану Роналду
Оливер Кан
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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