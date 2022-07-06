«Бавария» предложила «Ювентусу» 75 миллионов евро за де Лигта

«Бавария» предложила за защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта 75 миллионов евро, сообщает журналист Альфредо Педулла в Twitter.

По информации источника, туринский клуб может получить еще пять миллионов за 22-летнего нидерландца в качестве бонусов.

Отмечается, что «Ювентус» требуют, чтобы гарантированная сумма за трансфер защитника составляла 80 миллионов евро.