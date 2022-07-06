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Сегодня, 22:46

«Бавария» предложила «Ювентусу» 75 миллионов евро за де Лигта

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Бавария» предложила за защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта 75 миллионов евро, сообщает журналист Альфредо Педулла в Twitter.

По информации источника, туринский клуб может получить еще пять миллионов за 22-летнего нидерландца в качестве бонусов.

Отмечается, что «Ювентус» требуют, чтобы гарантированная сумма за трансфер защитника составляла 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.alfredopedulla.com/esclusiva-de-ligt-il-bayern-arriva-a-75-milioni-piu-bonus-ora-il-chelsea/
Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Бавария
ФК Ювентус
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