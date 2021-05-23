«Бохум» и «Гройтер Фюрт» вышли в бундеслигу

«Бохум» и «Гройтер Фюрт» обеспечили себе право участия в немецкой бундеслиге в следующем сезоне.

«Бохум» набрал 67 очков и занял первое место по итогам сезона второй бундеслиги, «Гройтер Фюрт» (64) — второе.

«Хольштайн» с 62 очками стал третьим и в стыковых матчах за место в высшем дивизионе сыграет с «Кельном», который занял 16-е место в бундеслиге.

«Гройтер Фюрт» сыграет в сильнейшей лиге Германии впервые с сезона-2012/13, «Бохум» — впервые с сезона-2009/10.