Алаба попрощался с «Баварией»: «Приезд в Мюнхен был одним из лучших решений в моей жизни»

Защитник «Баварии» Давид Алаба попрощался с немецким клубом, в котором он провел 13 лет своей профессиональной карьеры.

«Мои друзья, мой дом, моя любовь, вся моя гордость. 13 лет, полных эмоций, тяжелой работы, самоотверженности, важных моментов, ярких воспоминаний и любви к семье мюнхенской «Баварии».

Это было время, которое преподало мне важные уроки, укрепило меня и сделало меня тем, кем я являюсь сейчас. Сезон за сезоном я узнал, что означает #MiaSanMia. И в каждой игре я старался это показать.

Я никогда не забуду, как мы вместе бились на поле, праздновали наши титулы за пределами поля, и я никогда не забуду, как вы, наши болельщики, подталкивали и мотивировали нас. Я рад и благодарен за то, что я смог начать здесь свой путь, будучи маленьким мальчиком с множеством мечтаний, и что я смог воплотить эти мечты в реальность.

Приезд в Мюнхен и переход в «Баварию» было одним из лучших решений в моей жизни. Уход из этого клуба и этого города будет одним из самых тяжелых шагов в моей жизни. Одно можно сказать наверняка: я никогда этого не забуду», — написал Алаба на своей странице в Facebook.