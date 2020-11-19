Боатенг заявил, что готов рассмотреть уход из «Баварии»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рассказал о своем потенциальном уходе из клуба по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента.

— Как вы правильно заметили, я из тех людей, кому нравится узнавать новые города, культуры, знакомиться с новыми людьми, — приводит Goal.com слова Боатенга. — Я не из тех, кому нравится оставаться в каком-то месте на долгое время. Меня интересуют Париж, Лондон и многие другие города Европы.

Мой контракт? Я удивился недавним новостям. Мне стоило сначала присесть, прежде чем читать новость о том, что со мной не продлят контракт. Впрочем, сейчас я уже не переживаю. Я всегда говорил, что хочу попробовать что-то новое, принять какой-то вызов. Я в отличной форме и неплохо играл в последние несколько месяцев. Так считаю я сам, мои партнеры по команде и главный тренер Ханс Флик. Сейчас я хочу выиграть чемпионат Германии. Когда придет время, наши с «Баварией» пути разойдутся. Я с гордостью буду вспоминать успешные годы в команде. Мало кому удалось провести такую карьеру. В то же время, я мотивирован и смотрю в будущее с ожиданием новых событий.