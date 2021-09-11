Беллингем во время празднования гола "Боруссии" поймал пластиковый стакан с пивом и сделал глоток
Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Байер» (4:3) в матче 4-го тура чемпионата Германии.
Победный гол в концовке второго тайма забил Эрлин Холанн с пенальти. Во время празднования гола Джуд Беллингем поймал пластиковый стакан с пивом и сделал глоток.
«Идеальный день для моего первого пива. Не фанат», — написал 18-летний британец в Twitter после матча.
Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял Лукас Градецки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/BellinghamJude/status/1436729120889712641
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