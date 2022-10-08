«Байер» разгромил «Шальке» в первом матче под руководством Хаби Алонсо

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«Байер» разгромил «Шальке» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Команда из Леверкузена выиграла со счетом 4:0.

Дубль оформил Джереми Фримпонг, по голу на счету Муссы Диаби и Паулиньо.

Отметим, что команда проводила первый матч под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.

«Байер» набрал 8 очков и занимает 14-е место в таблице бундеслиге, «Шальке» потерпел третье поражение подряд и остался на 16-й строчке (6 очков).