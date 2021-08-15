«Байер» подпишет 19-летнего эквадорского защитника из чемпионата Аргентины

«Байер» подпишет защитника Пьеро Инкапи из аргентинского клуба «Таллерес», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 19-летний эквадорец сегодня пройдет медосмотр для перехода в немецкий клуб. Сообщается, что леверкузенцы заключат с футболистом контракт до 2025 года.

Scheduled on tomorrow the medicals for Piero #Hincapie with #BayerLeverkusen. Then he will sign the contract until 2025. Official announcement expected within 48 hours. Non surprise here and confirmed since the last week! #transfers https://t.co/OYKlv0nzYS — Nicol? Schira (@NicoSchira) August 14, 2021

В сезоне-2020/21 Инкапи провел 19 матчей за «Таллерес» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.