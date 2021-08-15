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«Байер» подпишет 19-летнего эквадорского защитника из чемпионата Аргентины

09:46
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«Байер» подпишет защитника Пьеро Инкапи из аргентинского клуба «Таллерес», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 19-летний эквадорец сегодня пройдет медосмотр для перехода в немецкий клуб. Сообщается, что леверкузенцы заключат с футболистом контракт до 2025 года.

В сезоне-2020/21 Инкапи провел 19 матчей за «Таллерес» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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