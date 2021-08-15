Футболисты «Аугсбурга» перекусили арбузом во время паузы в матче с «Хоффенхаймом»
08:48
Футболисты «Аугсбурга» необычно подошли к вопросу утоления жажды во время матча 1-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма».
В середине второго тайма во время паузы игроки «Аугсбурга» ели арбуз, который вынес на поле персонал клуба.
В матче Бундеслиги произошел перерыв на арбуз ?— Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021
«Аугсбург» нетипично подошел к восстановлению сил во время матча. Кстати, это не просто причуда — к поеданию арбузов призывают немецкие врачи ????
Так что всё очень вкусно и полезно для здоровья ? pic.twitter.com/uSGVIOkEtO
«Аугсбург» уступил «Хоффенхайму» со счетом 0:4 и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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