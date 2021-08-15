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Футболисты «Аугсбурга» перекусили арбузом во время паузы в матче с «Хоффенхаймом»

08:48

Футболисты «Аугсбурга» необычно подошли к вопросу утоления жажды во время матча 1-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма».

В середине второго тайма во время паузы игроки «Аугсбурга» ели арбуз, который вынес на поле персонал клуба.

«Аугсбург» уступил «Хоффенхайму» со счетом 0:4 и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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