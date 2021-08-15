Футболисты «Аугсбурга» перекусили арбузом во время паузы в матче с «Хоффенхаймом»

В матче Бундеслиги произошел перерыв на арбуз ?



«Аугсбург» нетипично подошел к восстановлению сил во время матча. Кстати, это не просто причуда — к поеданию арбузов призывают немецкие врачи ????



Так что всё очень вкусно и полезно для здоровья ? pic.twitter.com/uSGVIOkEtO