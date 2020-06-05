«Байер» отказался продавать Хаверца «Реалу» за 80 миллионов евро

«Байер» отказался продавать полузащитника Кая Хаверца в «Реал», сообщает Bild.

По информации источника, «Королевский клуб» предложил за 20-летнего немца 80 миллионов евро и готов был оставить игрока в команде из Леверкузена еще на один год, но получил отказ. Сообщается, что «Байер» хочет выручить за футболиста не менее 100 миллионов евро. В Хаверце также заинтересованы «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 38 матчей, на его счету 15 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 81 миллион евро.