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«Байер» отказался продавать Хаверца «Реалу» за 80 миллионов евро

16:17
Кай Хаверц. Фото AFP
Кай Хаверц. Фото AFP
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«Байер» отказался продавать полузащитника Кая Хаверца в «Реал», сообщает Bild.

По информации источника, «Королевский клуб» предложил за 20-летнего немца 80 миллионов евро и готов был оставить игрока в команде из Леверкузена еще на один год, но получил отказ. Сообщается, что «Байер» хочет выручить за футболиста не менее 100 миллионов евро. В Хаверце также заинтересованы «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 38 матчей, на его счету 15 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 81 миллион евро.

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